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Кабмин уменьшил отчисления прибыли НБУ в госбюджет-2022 на 10 млрд гривен

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Украина, Среда 01 декабря 2021 14:32
Кабмин уменьшил отчисления прибыли НБУ в госбюджет-2022 на 10 млрд гривен Фото: НБУ перечислит в 2022 году 13,581 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению уменьшил сумму отчислений Национального банка. НБУ должен перечислить 13,581 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Таким образом, по сравнению с проектом к первому чтению сумма уменьшена на 10,853 млрд гривен.

"Установить, что в 2022 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов в порядке и размерах, определенных законом Украины "О Национальном банке Украины", перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 13 581 000 тыс. гривен", - говорится в документе.

Напомним, прогнозные ожидания Национального банка части прибыли до распределения за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн.

По данным НБУ, укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат НБУ за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.

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