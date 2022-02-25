НБУ оперативно перерахував до держбюджету 19 млрд гривень прибутку

Національний банк України перерахував частину прибутку до розподілу в сумі майже 19 млрд грн до державного бюджету України. Кошти направлені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Національний банк оперативно перерахував частину прибутку до розподілу за підсумками 2021 року до державного бюджету України. Ця сума - майже 19 млрд грн. Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні сили та кожен українець", - прокоментував голова НБУ України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив Національному банку України 24 лютого 2022 року здійснити в установленому порядку перерахування до державного бюджету України суми частини прибутку до розподілу за підсумками 2021 року у повному обсязі.

Законом про державний бюджет України на 2022 рік встановлює, що НБУ перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 13,581 млрд гривень.