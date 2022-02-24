НБУ перечислит в госбюджет прибыль за 2021 год, - указ президента

Национальный банк сегодня перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2021 год. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

"Рекомендовать Национальному банку Украины 24 февраля 2022 года осуществить в установленном порядке перечисление в государственный бюджет Украины суммы части прибыли к распределению по итогам 2021 года в полном объеме", - говорится в указе.

Напомним, законом О государственном бюджете Украины на 2022 год устанавливает, что НБУ перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 13,581 млрд гривен.

Прогнозные ожидания Национального банка части прибыли к распределению за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн.