НБУ оновив прогноз щодо обсягів міжнародної допомоги Україні на три роки

"Очікується збереження суттєвих обсягів зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів з поступовим зниженням на прогнозному горизонті в міру нормалізації умов функціонування економіки", - йдеться в огляді.

Прогнозом передбачається залучення міжнародного фінансування в розмірі 38,4 млрд доларів у 2025 році, 25 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році.



У 2025 році очікується надходження фінансування переважної частки допомоги у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Решта коштів, передбачених цим механізмом, буде отримана протягом наступних років.

Як зазначили в НБУ, частина коштів (від ЄС та Великобританії) можуть бути безпосередньо витрачені на оборонні потреби.

"Перевагою позики ERA є те, що це безповоротна макрофінансова допомога, її погашення відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх доходів від знерухомлених суверенних активів РФ. Відповідно до змін Бюджетного кодексу кошти отримані за цією програмою, уважаються умовними борговими зобов’язаннями, що не обліковуються в державному борзі", - пояснили в НБУ.

Обсяги міжнародної допомоги можуть бути збільшені або наближені в часі. Також, втрати України можуть бути компенсовані за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів, зазначили в НБУ.

"Ризик недоотримання очікуваного фінансування в поточному році є відносно невисоким, проте для наступних років невизначеність залишається значною", - йдеться у звіті.

Міжнародна підтримка

Нагадаємо, у 2023 році Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

У 2024 році сума міжнародної допомоги становила 41,9 млрд доларів.