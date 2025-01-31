НБУ обновил прогноз по объемам международной помощи Украине на три года

"Ожидается сохранение существенных объемов внешней финансовой помощи со стороны международных партнеров с постепенным снижением на прогнозном горизонте по мере нормализации условий функционирования экономики", - говорится в обзоре.

Прогнозом предусматривается привлечение международного финансирования в размере 38,4 млрд долларов в 2025 году, 25 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.



В 2025 году ожидается поступление финансирования подавляющей части помощи в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Остальные средства, предусмотренные этим механизмом, будут получены в течение следующих лет.

Как отметили в НБУ, часть средств (от ЕС и Великобритании) могут быть непосредственно потрачены на оборонные нужды.

"Преимуществом займа ERA является то, что это безвозвратная макрофинансовая помощь, ее погашение будет происходить исключительно за счет будущих доходов от обездвиженных суверенных активов РФ. В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса средства, полученные по этой программе, считаются условными долговыми обязательствами, которые не учитываются в государственном долге", - пояснили в НБУ.

Объемы международной помощи могут быть увеличены или приближены во времени. Также, потери Украины могут быть компенсированы за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов, отметили в НБУ.

"Риск недополучения ожидаемого финансирования в текущем году является относительно невысоким, однако для последующих лет неопределенность остается значительной", - говорится в отчете.

Международная поддержка

Напомним, в 2023 году Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В 2024 году сумма международной помощи составила 41,9 млрд долларов.