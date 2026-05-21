НБУ оновив правила для банківських карток та онлайн-оплат: що змінилося

Національний банк України змінив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Йдеться про оновлення правил емісії та еквайрингу платіжних інструментів - тобто правил випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України (НБУ).
Головне:
Фактично НБУ змінює правила, за якими працюють карткові платежі в Україні. Нововведення стосуються:
Головна мета - зробити платежі більш прозорими та зрозумілими для людей.
Тепер українці бачитимуть більше інформації про те, кому саме переказують гроші або кому оплачують товар чи послугу.
За новими правилами банки повинні передавати більше інформації про отримувачів платежів. Якщо кошти отримує компанія, у платіжних даних має зазначатися код ЄДРПОУ. Якщо оплату приймає ФОП - його податковий номер або паспортні дані.
Також у квитанціях і деталях платежів повинні бути:
Наприклад, людина зможе чіткіше бачити, кому саме переказала гроші та за яку категорію послуг була оплата.
Окремо НБУ зобов’язав платіжні сервіси показувати інформацію про банк-еквайр ще до підтвердження оплати. Простіше кажучи, під час покупки в інтернеті користувач бачитиме, через який банк проходить транзакція.
У Нацбанку вважають, що це підвищить безпеку платежів і допоможе краще захищати права споживачів.
Також НБУ офіційно врегулював випадки, коли послуги еквайрингу можуть отримувати фізичні особи. Зокрема це стосується:
У Нацбанку наголосили, що нові правила не вводять обмежень для волонтерської діяльності, а навпаки - мають зробити фінансові операції більш прозорими.
Нові вимоги набули чинності з 20 травня 2026 року. Тепер банки та платіжні сервіси мають шість місяців для переходу на нові правила роботи.
Нагадаємо, з 1 травня 2026 року оплатити покупки банківською карткою можна у всіх населених пунктах України через мобільні відділення "Укрпошти" з POS-терміналами. Також "Укрпошта" планує розширити банківські послуги та запустити власний банк.