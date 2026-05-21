НБУ обновил правила для банковских карт и онлайн-оплат: что изменилось

Главное: Суть изменений: НБУ обновил правила выпуска (эмиссии) банковских карт и приема безналичных оплат (эквайринга) через терминалы и интернет.

НБУ обновил правила выпуска (эмиссии) банковских карт и приема безналичных оплат (эквайринга) через терминалы и интернет. Новые данные в квитанциях: Теперь при переводах и оплатах в деталях платежа будет отображаться больше информации.

Теперь при переводах и оплатах в деталях платежа будет отображаться больше информации. Покупки в интернете: Платежные сервисы обязали показывать название банка-эквайера еще до того, как пользователь подтвердит оплату на сайте.

Платежные сервисы обязали показывать название банка-эквайера еще до того, как пользователь подтвердит оплату на сайте. Легализация для физлиц: НБУ четко урегулировал правила эквайринга для волонтеров, неофициальных онлайн-продавцов и официантов.

НБУ четко урегулировал правила эквайринга для волонтеров, неофициальных онлайн-продавцов и официантов. Сроки: Новые требования официально вступили в силу 20 мая 2026 года. Банкам и платежным системам предоставили переходный период продолжительностью 6 месяцев.

Что означают новые правила

Фактически НБУ меняет правила, по которым работают карточные платежи в Украине. Нововведения касаются:

банков;

терминалов;

онлайн-оплат;

сервисов перевода средств.

Главная цель - сделать платежи более прозрачными и понятными для людей.

Теперь украинцы будут видеть больше информации о том, кому именно переводят деньги или кому оплачивают товар или услугу.

Какие данные появятся во время оплат

По новым правилам банки должны передавать больше информации о получателях платежей. Если средства получает компания, в платежных данных должен указываться код ЕГРПОУ. Если оплату принимает ФЛП - его налоговый номер или паспортные данные.

Также в квитанциях и деталях платежей должны быть:

сумма комиссии;

назначение платежа;

полные данные получателя;

код категории бизнеса (МСС-код).

Например, человек сможет четче видеть, кому именно перевел деньги и за какую категорию услуг была оплата.

Что изменится для покупателей онлайн

Отдельно НБУ обязал платежные сервисы показывать информацию о банке-эквайере еще до подтверждения оплаты. Проще говоря, при покупке в интернете пользователь будет видеть, через какой банк проходит транзакция.

В Нацбанке считают, что это повысит безопасность платежей и поможет лучше защищать права потребителей.

Повлияют ли изменения на волонтеров

Также НБУ официально урегулировал случаи, когда услуги эквайринга могут получать физические лица. В частности это касается:

волонтеров;

продавцов товаров через онлайн-платформы;

официантов для получения чаевых.

В Нацбанке отметили, что новые правила не вводят ограничений для волонтерской деятельности, а наоборот - должны сделать финансовые операции более прозрачными.

Новые требования вступили в силу с 20 мая 2026 года. Теперь банки и платежные сервисы имеют шесть месяцев для перехода на новые правила работы.