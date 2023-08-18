НБУ оновив порядок обміну валют

По-перше, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися в доступному для огляду клієнтами місці:

Інформацією про юридичну особу - банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи; Контактною інформацією НБУ із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на сторінку звернень до НБУ.

"Зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій", - йдеться в повідомленні.

По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Нагадаємо, НБУ з липня 2022 року заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

У травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ запровадив низку заходів для вирішення проблеми. Зокрема, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог.