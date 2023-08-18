RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ обновил порядок обмена валют

Фото: НБУ внес изменения в порядок обмена валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 19 августа внес изменения в порядок проведения отдельных операций в иностранной валюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во-первых, расширен перечень информации, которая должна размещаться в доступном для клиентов месте:

  1. Информацией о юридическом лице - банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение;
  2. Контактной информацией НБУ с указанием местопребывания, номера телефона универсальной "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на страницу обращений в НБУ.

"Указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или для информирования о нарушениях в ходе валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.

Во-вторых, физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

Напомним, НБУ с июля 2022 г. запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ ввел ряд мер по решению проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныОбмен валют