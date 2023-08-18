НБУ обновил порядок обмена валют

Национальный банк Украины с 19 августа внес изменения в порядок проведения отдельных операций в иностранной валюте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Во-первых, расширен перечень информации, которая должна размещаться в доступном для клиентов месте:
"Указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или для информирования о нарушениях в ходе валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.
Во-вторых, физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.
Напомним, НБУ с июля 2022 г. запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).
В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.
НБУ ввел ряд мер по решению проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.