НБУ оновив курс на 23 лютого: чи будуть стрибки та чому українці "привʼязані" до долара

Нацбанк оновив показники курсу валют на понеділок, 23 лютого. Після вчорашнього різкого зниження євро тримає позиції, долар теж стабільний.
Скільки коштуватиме валюта у понеділок та чому Україна орієнтується на долар - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
За даними Нацбанку, офіційний курс долара у понеділок становитиме 43,27 (+1 коп) гривень.
Євро ж Нацбанк вчора опустив аж на 34 копійки до 50,91 гривні і у понеділок цей курс триматиметься.
Фото: курс валют на 23 лютого (інфографіка РБК-Україна)
У коментарі РБК-Україна економіст Борис Кушнірук пояснив, чому Україна роками була "прив’язана" до американської валюти та чому зараз з’явилися умови для переходу на євро.
За його словами, на сьогодні в Україні діє стала практика: Нацбанк прив'язує гривню до долара. Курси всіх інших валют (євро, фунта, франка) є вторинними. НБУ просто дивиться, як вони торгуються до долара на світових ринках (крос-курс), і відповідно регулює їхню вартість щодо гривні.
Чому ми так довго трималися за долар?
Це напряму залежало від того, що ми продавали за кордон:
Що змінилося під час війни?
Зараз ситуація почала суттєво змінюватися:
Тож, Кушнірук не виключає, що політика НБУ може змінитися. Через те, що Україна отримує все більше підтримки в євро та наближається до вступу в ЄС згодом цілком імовірно, що офіційне курсоутворення в Україні може бути прив’язане саме до євро.