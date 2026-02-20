НБУ оновив курс на 23 лютого: чи будуть стрибки та чому українці "привʼязані" до долара

Головне:

Україна історично прив'язана до долара, оскільки основна виручка від експорту (зерно, метал) та розрахунки за імпорт традиційно здійснювалися у валюті США. Зміна структури: Обсяги сировинного експорту впали, а частка долара в надходженнях скоротилася. Натомість суттєво зросла роль євро.

Обсяги сировинного експорту впали, а частка долара в надходженнях скоротилася. Натомість суттєво зросла роль євро. Перспектива: Наближення до вступу в ЄС може змінити стратегію НБУ, можливий перехід до офіційного курсоутворення у прив’язці до євро.

За даними Нацбанку, офіційний курс долара у понеділок становитиме 43,27 (+1 коп) гривень.

Євро ж Нацбанк вчора опустив аж на 34 копійки до 50,91 гривні і у понеділок цей курс триматиметься.

Чому Україна орієнтується на долар?

У коментарі РБК-Україна економіст Борис Кушнірук пояснив, чому Україна роками була "прив’язана" до американської валюти та чому зараз з’явилися умови для переходу на євро.

За його словами, на сьогодні в Україні діє стала практика: Нацбанк прив'язує гривню до долара. Курси всіх інших валют (євро, фунта, франка) є вторинними. НБУ просто дивиться, як вони торгуються до долара на світових ринках (крос-курс), і відповідно регулює їхню вартість щодо гривні.

Чому ми так довго трималися за долар?

Це напряму залежало від того, що ми продавали за кордон:

Експорт: Наші основні товари - зерно та метал - завжди торгувалися на світових ринках у доларах.

Імпорт: Більшість товарів, які ми купували за кордоном, також оплачувалися доларами.

Що змінилося під час війни?

Зараз ситуація почала суттєво змінюватися:

Скорочення сировинного експорту: Обсяги продажу металу та аграрної продукції впали.

Зміна структури: Частка долара в українському експорті скоротилася, а частка євро - навпаки, зросла.

Тож, Кушнірук не виключає, що політика НБУ може змінитися. Через те, що Україна отримує все більше підтримки в євро та наближається до вступу в ЄС згодом цілком імовірно, що офіційне курсоутворення в Україні може бути прив’язане саме до євро.