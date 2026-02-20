НБУ обновил курс на 23 февраля: будут ли скачки и почему украинцы "привязаны" к доллару

Нацбанк обновил показатели курса валют на понедельник, 23 февраля. После вчерашнего резкого снижения евро держит позиции, доллар тоже стабилен.
Сколько будет стоить валюта в понедельник и почему Украина ориентируется на доллар
Главное:
По данным Нацбанка, официальный курс доллара в понедельник составит 43,27 (+1 коп) гривны.
Евро же Нацбанк вчера опустил аж на 34 копейки до 50,91 гривны и в понедельник этот курс будет держаться.
В комментарии РБК-Украина экономист Борис Кушнирук объяснил, почему Украина годами была "привязана" к американской валюте и почему сейчас появились условия для перехода на евро.
По его словам, на сегодня в Украине действует устоявшаяся практика: Нацбанк привязывает гривну к доллару. Курсы всех остальных валют (евро, фунта, франка) являются вторичными. НБУ просто смотрит, как они торгуются к доллару на мировых рынках (кросс-курс), и соответственно регулирует их стоимость по отношению к гривне.
Почему мы так долго держались за доллар?
Это напрямую зависело от того, что мы продавали за границу:
Что изменилось во время войны?
Сейчас ситуация начала существенно меняться:
Поэтому, Кушнирук не исключает, что политика НБУ может измениться. Так как Украина получает все больше поддержки в евро и приближается к вступлению в ЕС впоследствии вполне вероятно, что официальное курсообразование в Украине может быть привязано именно к евро.