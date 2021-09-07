ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ официально зарегистрировал первые коллекторские компании в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 07 сентября 2021 17:09
НБУ официально зарегистрировал первые коллекторские компании в Украине Фото: НБУ зарегистрировал первые коллекторские компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины зарегистрировал первые пять компаний, которые получили статус коллекторских. Они зарегистрированы по новому закону, который вступил в силу в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений при урегулировании просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Национальный банк Украины напомнил компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности за потребительскими кредитами, о необходимости подать документы для регистрации. Конечный срок - до 13 августа 2021 года.

Требование о регистрации коллекторских компаний появилась с введением 14 июля в действие закона по защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности. По данным НБУ, это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. Ведь с задолженностью украинцев по потребительским кредитам будут иметь возможность работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессиональная руководителями, прозрачной структурой собственности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью