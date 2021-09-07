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НБУ офіційно зареєстрував перші колекторські компанії в Україні

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Україна, Вівторок 07 вересня 2021 17:09
НБУ офіційно зареєстрував перші колекторські компанії в Україні Фото: НБУ зареєстрував перші колекторські компанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України зареєстрував перші п'ять компаній, які набули статусу колекторських. Вони зареєстровані за новим законом, який набув чинності в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

В Україні у 2021 році вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

Національний банк України нагадав компаніям, які планують продовжувати надавати послуги із врегулювання заборгованості за споживчими кредитами, про необхідність подати документи для реєстрації. Кінцевий термін - до 13 серпня 2021 року.

Вимога щодо реєстрації колекторських компаній з’явилася із введенням 14 липня в дію закону щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості. За даними НБУ, це дасть змогу реформувати ринок колекторських послуг в Україні. Адже із заборгованістю українців за споживчими кредитами матимуть можливість працювати виключно компанії із бездоганною діловою репутацією, професійна придатними керівниками, прозорою структурою власності.

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Національний банк України
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