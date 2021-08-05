НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться для продолжения работы на рынке

Национальный банк Украины напомнил компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости подать документы для регистрации. Конечный срок - до 13 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отмечается в сообщении, НБУ рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня подачи. По результатам рассмотрения документов Национальный банк обязательно уведомляет заявителей об успешной регистрации или же об отказе в регистрации.

"В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом", - говорится в сообщении.