НБУ в очередной раз повысил курс доллара

Фото: курс доллара достиг отметки 28,6 гривен (РБК-Украина)

Национальный банк Украины на 4 ноября 2020 года поднял официальный курс доллара еще на две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем - до 28,6 гривен. Американская валюта снова обновила двухлетний максимум.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на уровне 28,6 гривен за 1 доллар (+ 0,0173 грн). При этом курс на 3 ноября составлял 28,5827 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 4 ноября

Отметим, доллар уже несколько дней подряд торгуется на максимальных за последние два года отметках. В частности, официальный курс в последний раз был выше 28,49 гривен в сентябре 2018 года.

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского рынка курс доллара в продаже был на отметке 28,65 гривен, курс евро - 33,48 гривен. При этом в течение дня американская валюта дешевела и на закрытии торгов курс доллара опустился до 28,55 гривен.

С учетом ситуации на межбанке Национальный банк установил на 3 ноября справочный курс на уровне 28,6177 грн/доллар.

Прогноз

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в комментарии РБК-Украина рассказал, что в первую неделю ноября ожидается умеренный рост курса доллара. По его словам, украинская гривна испытывает давление, в том числе, из-за решений Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

Ожидается, что на этой неделе курс пересечет отметку 28,5 гривен за доллар и до конца месяца будет колебаться выше этого уровня в диапазоне 28,5-29 гривен за доллар.