Курс доллара продолжил рост на открытии межбанка

Фото: курс доллара снова растет (РБК-Украина)

Евро резко подорожал на межбанке

На открытии межбанка 3 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на три копейки - до 28,65 гривен, в покупке - до 28,64 гривен. Курс евро в продаже поднялся на 19 копеек - до 33,48 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне 28,6400 - 28,6550 грн/доллар, евро 33,4687 - 33,4862 грн/евро, российский рубль 0,3593 - 0,3596 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 2 ноября торги закрылись в диапазоне 28,6100 - 28,6250 грн/доллар, евро 33,2791 - 33,2937 грн/евро, российский рубль 0,3552- 0,3557 грн/рубль.

Курс НБУ

На сегодня Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября составляет 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар. Курс приближается к очередному рекордному значению - 28,87 гривен, которое было зафиксировано 23 января 2018 года

Прогноз на первую неделю ноября

Как рассказал РБК-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, в первую неделю ноября ожидается умеренный рост курса доллара. В том числе из-за того, что на украинскую гривну давят последние решения Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

Ожидается, что на этой неделе курс пересечет отметку 28,5 гривен за доллар и до конца месяца будет колебаться в диапазоне 28,5-29 гривен за доллар.