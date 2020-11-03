НБУ в черговий раз підвищив курс долара

Фото: курс долара досяг позначки 28,6 гривень (РБК-Україна)

Національний банк України на 4 листопада 2020 роки підняв офіційний курс долара ще на дві копійки в порівнянні з попереднім банківським днем - до 28,6 гривень. Американська валюта знову обновила дворічний максимум.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 листопада встановлено на рівні 28,6 гривень за 1 долар (+ 0,0173 грн). При цьому курс на 3 листопада становив 28,5827 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 4 листопада

Відзначимо, долар вже кілька днів поспіль торгується на максимальних за останні два роки відмітках. Зокрема, офіційний курс востаннє був вище 28,49 гривень у вересні 2018 року.

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського ринку курс долара у продажу був на позначці 28,65 гривень, курс євро - 33,48 гривень. При цьому протягом дня американська валюта дешевшала і на закритті торгів курс долара опустився до 28,55 гривень.

З урахуванням ситуації на міжбанку Національний банк встановив на 3 листопада довідковий курс на рівні 28,6177 грн/долар.

Прогноз

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович в коментарі РБК-Україна розповів, що у перший тиждень листопада очікується помірне зростання курсу долара. За його словами, українська гривня відчуває тиск, в тому числі, через рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства.

Очікується, що цього тижня курс перетне позначку 28,5 гривень за долар і до кінця місяця буде коливатися вище цього рівня в діапазоні 28,5-29 гривень за долар.