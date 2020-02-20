НБУ обжалует решения судов по экс-членам набсовета Ощадбанка

Национальный банк Украины подаст апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева от 18 и 19 февраля, которыми удовлетворены исковые заявления бывшего главы наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунера, а также бывших членов набсовета Дмитрия Власова и Алексея Резникова. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

По данным НБУ, суд отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ об отказе в согласовании их кандидатур на должности в наблюдательном совете Ощадбанка.

НБУ обращает внимание, что данные решения суда первой инстанции не вступили в законную силу. Апелляционные жалобы будут поданы после получения полного текста решений.

НБУ не соглашается с решениями суда, учитывая, что согласования руководителей банков, в том числе главы и членов наблюдательного совета, является исключительно компетенцией НБУ согласно статье 42 закона Украины "О банках и банковской деятельности".

НБУ приводит обоснование отказа в согласовании кандидатур Аджунера, Власова и Резникова.

По данным НБУ, Шевки Аджунер одновременно, занимая должность главы набсовета Ощадбанка, возглавлял также наблюдательные советы двух крупных государственных компаний, которые являются клиентами банка (ГП "НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрзализниця"). Это свидетельствует о наличии потенциального конфликта интересов в вопросах взаимоотношений между банком и каждым из указанных компаний.

В отношении Дмитрия Власова, "результаты собеседования продемонстрировали ненадлежащий уровень профессиональной подготовки кандидата, ее несоответствие размера Ощадбанка и его специфике, а также тем задачам, которые ставятся перед наблюдательным советом банка", отметили в НБУ.

Алексею Резникову отказано по причине того, что "во время принятия наблюдательным советом Ощадбанка решения о продлении полномочий главы правления Комитетом наблюдательного совета по вопросам назначений и вознаграждений был допущен ряд процедурных нарушений. Поскольку Алексей Резников был главой указанного комитета, он должен был обеспечить его надлежащее функционирование и организацию работы".

Напомним, в августе 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовывать кандидатуры большинства новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк". НБУ отказал Шевки Аджунеру (глава наблюдательного совета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель главы наблюдательного совета, независимый директор), Алексею Резникову (член наблюдательного совета, независимый директор), Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной рады), Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета министров).

В октябре 2019 года правительство прекратило полномочия членов наблюдательного совета Ощадбанка: Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова, Алексея Резникова.