НБУ оскаржить рішення судів щодо екс-членів наглядової ради Ощадбанку

Національний банк України подасть апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 та 19 лютого, якими задоволено позовні заяви колишнього голови наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунера, а також колишніх членів наглядової ради Дмитра Власова та Олексія Резнікова. Про це повідомляє прес-служба НБУ

За даними НБУ, суд скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ про відмову у погодженні їхніх кандидатур на посади у наглядовій раді Ощадбанку.

НБУ звертає увагу, що ці рішення суду першої інстанції не набрали законної сили. Апеляційні скарги буде подано після отримання повного тексту рішень.

НБУ не погоджується з рішеннями суду з огляду на те, що погодження керівників банків, у тому числі голови та членів наглядової ради, є виключно компетенцією НБУ відповідно до статті 42 закону України "Про банки і банківську діяльність".

НБУ наводить обґрунтування відмови у погодженні кандидатур Аджунера, Власова та Резнікова.

За даними НБУ, Шевкі Аджунер одночасно, обіймаючи посаду голови наглядової ради Ощадбанку, головує також у наглядових радах двох великих державних компаній, які є клієнтами банку (ДП "НЕК "Укренерго" та АТ "Укрзалізниця"). Це свідчить про наявність потенційного конфлікту інтересів у питаннях взаємовідносин між банком та кожною із зазначених компаній.

Щодо Дмитра Власова, "результати співбесіди продемонстрували неналежний рівень професійної підготовки кандидата, її невідповідність розміру Ощадбанку та його специфіці, а також тим завданням, які ставляться перед наглядовою радою банку", зазначили в НБУ.

Олексію Резнікову відмовлено через те, що "під час прийняття наглядовою радою Ощадбанку рішення про продовження повноважень голови правління Комітетом наглядової ради з питань призначень та винагород було допущено низку процедурних порушень. Оскільки Олексій Резніков був головою зазначеного комітету, він повинен був забезпечити його належне функціонування та організацію роботи".

Нагадаємо, в серпні 2019 року Національний банк України (НБУ) відмовився погоджувати кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк". НБУ відмовив Шевкі Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор), Олексію Грінченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор), Олексію Резнікову (член наглядової ради, незалежний директор), Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної ради), Даніелю Білаку (член наглядової ради, представник від Кабінету міністрів).

У жовтні 2019 року уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Шевкі Аджунера, Олексія Грінченко, Даніеля Білака, Дмитра Власова, Олексія Резнікова.