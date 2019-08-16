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НБУ потребовал заменить большинство членов набсовета Ощадбанка

Новости » Экономика    16.08.2019 - 14:18
НБУ потребовал заменить большинство членов набсовета Ощадбанка
Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ отклонил пять кандидатур в наблюдательный совет Ощадбанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовывать кандидатуры большинства новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк" и требует заменить их. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам:

  • Шевки Аджунеру (глава наблюдательного совета, независимый директор)
  • Алексею Гринченко (заместитель главы наблюдательного совета, независимый директор)
  • Алексею Резникову (член наблюдательного совета, независимый директор)
  • Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной рады)
  • Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета министров).

"Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного квалификационной комиссией при участии правления Национального банка Руководствуясь своим правом, Национальный банк будет требовать замены указанных членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

По результатам оценки Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял решение о возможности согласования таких лиц:

  • Байба Апин (член наблюдательного совета, независимый директор)
  • Михаэль Вайнштейн (член наблюдательного совета, независимый директор)
  • Питер Бриггс (член наблюдательного совета, независимый директор)
  • Юрий Храмов (член наблюдательного совета, представитель от президента Украины)

Окончательные решения в отношении этих кандидатов будут приняты Национальным банком после устранения замечаний к представленных ими документов

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в конце мая согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".

Напомним, доля государственных банков в чистых активах банков Украины выросла за первый квартал 2019 года на 0,6 п.п. до 55,3%.

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