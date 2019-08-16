НБУ потребовал заменить большинство членов набсовета Ощадбанка

НБУ отклонил пять кандидатур в наблюдательный совет Ощадбанка
Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовывать кандидатуры большинства новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк" и требует заменить их. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам:
"Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного квалификационной комиссией при участии правления Национального банка Руководствуясь своим правом, Национальный банк будет требовать замены указанных членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.
По результатам оценки Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял решение о возможности согласования таких лиц:
Окончательные решения в отношении этих кандидатов будут приняты Национальным банком после устранения замечаний к представленных ими документов
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в конце мая согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".
Напомним, доля государственных банков в чистых активах банков Украины выросла за первый квартал 2019 года на 0,6 п.п. до 55,3%.