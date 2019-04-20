НБУ обжалует еще одно решение суда в пользу Коломойского

Национальный банк Украины оспорит решением Печерского районного суда Киева от 20 апреля о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученным до вхождения государства в капитал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ на странице в Facebook.

В частности, отмечается, что "Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий".

"Во избежание солидарной ответственности, в сентябре 2017 года он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства. Сегодняшнее судебное решение в пользу Игоря Коломойского не набрало законной силы и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Сообщается, что Национальный банк обеспокоен результатам рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, "ведь это решение уже третье не на пользу государства за последние три дня".

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а, следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также затрудняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами "ПриватБанка", - добавил Григорчук.

Отметим, что "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации "Приватбанка".

По данным пресс-службы, суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру "Приватбанка" Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.