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НБУ оскаржив скасування 100-мільйонного штрафу російському Сбербанку

Новини » Економіка     27.01.2020 - 14:20
НБУ оскаржив скасування 100-мільйонного штрафу російському Сбербанку
Фото: Сбербанк (РБК-Україна)

Сбербанк було оштрафовано за порушення правил фінансового моніторингу

Національний банк України (НБУ) оскаржив в касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій щодо скасування рішення НБУ про штраф АТ "Сбербанк" на суму 95 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, рішення про скасування штрафу суд першої інстанції ухвалив у вересні 2019 року, а у грудні суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ.

Нагадаємо, в грудні 2018 рок НБУ ухвалив рішення накласти штраф на АТ "Сбербанк" в розмірі 94 737 499,80 гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомаcштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів - юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що два дочірніх банків російських державних банків - "Промінвестбанк" і "Сбербанк" - не вчиняють істотного впливу на фінансовий ринок в Україні. Як зазначила Рожкова, сьогодні "Сбербанк" не дуже активний на ринку.

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