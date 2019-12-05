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НБУ обязал уполномоченные банки эффективнее распоряжаться наличностью

Новости » Экономика     05.12.2019 - 12:41
НБУ обязал уполномоченные банки эффективнее распоряжаться наличностью
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В Украине работают четыре банка, которые имеют статус уполномоченных

Национальный банк Украины внес изменения в Положение об передача запасов наличности на хранение в уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, изменения направлены на то, чтобы стимулировать уполномоченные банки принимать от банков наличные и выдавать им подкрепление пригодными к обращению наличными.

С этой целью урегулирован вопрос о порядке работы уполномоченных банков с запасами наличности.

В частности, определено, что уполномоченные банки сдают в Национальный банк не пригодную к обращению наличность, а пригодная к обращению наличность должна использоваться для выдачи клиентам и другим банкам.

Напомним, что на сегодня четыре банка, а именно: АО "Ощадбанк", АО КБ "Приватбанк", АО "Райффайзен Банк Аваль" и АО "ПУМБ" имеют статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в НБУ заявили о жалобы граждан на то, что не все банки принимают от населения мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек, которые были изъяты из обращения с 1 октября 2019 года.

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