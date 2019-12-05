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НБУ зобов'язав уповноважені банки ефективніше розпоряджатися готівкою

Новини » Економіка     05.12.2019 - 12:41
НБУ зобов'язав уповноважені банки ефективніше розпоряджатися готівкою
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

В Україні працюють чотири банки, які мають статус уповноважених

Національний банк України вніс зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, зміни спрямовані на те, щоб стимулювати уповноважені банки приймати від банків готівку та видавати їм підкріплення придатною до обігу готівкою.

З цією метою врегульовано питання щодо порядку роботи уповноважених банків із запасами готівки.

Зокрема, визначено, що уповноважені банки здають до Національного банку не придатну до обігу готівку, а придатна до обігу готівка має використовуватися для видачі клієнтам та іншим банкам.

Нагадаємо, що на сьогодні чотири банки, а саме: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "ПУМБ" мають статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в НБУ заявили про скарги громадян на те, що не всі банки приймають від населення дрібні монети 1, 2 і 5 копійок, які були вилучені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

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