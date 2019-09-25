НБУ разрешил еще одному банку работать с запасами наличности

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк частично передает крупнейшим банкам право работать с запасами наличности

Национальный банк (НБУ) предоставил АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) статус уполномоченного банка, который сможет осуществлять операции с запасами наличности НБУ а также обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них ее излишки и изношенную валюту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, ПУМБ имеет 28-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и 6-летний опыт работы осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации денежных средств с использованием самых современных технологий.

Таким образом, НБУ продолжает делегировать банкам часть функций, которые он выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это даст возможность постепенно перейти от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая сейчас существует в Украине, на делегированную модель, добавили в пресс-службе.

Суть делегированной модели организации наличного обращения заключается в том, что Национальный банк делегирует часть функций, которые он выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам и Cash-in-Transit (СИТ)-компаниям.

В настоящее время функции хранения запасов наличности НБУ и проведение операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения таких трех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль.