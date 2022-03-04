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НБУ зобов’язав банки працювати без вихідних

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 15:58
НБУ зобов’язав банки працювати без вихідних Фото: НБУ зобов’язав банки працювати без вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки працювати без вихідних днів (7 та 8 березня 2022 року) у період дії воєнного стану. Відділення працюватимуть в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ у Facebook.

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, в умовах воєнного стану банки повинні виконувати свій громадянський обов’язок та працювати без вихідних, надаючи потрібні українцям банківські послуги.

"Для цього банки мають забезпечити належну та безперебійну роботу своїх філій та відділень, в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення", - сказав він.

Нагадаємо, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу).

Тобто учасники СЕП мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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