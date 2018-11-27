НБУ оголосив про банкрутство дочірнього банку ВТБ в Україні

Фото: ВТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дочка російського державного банку офіційно визнана неплатоспроможною

Правління Національного банку (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, рішення ухвалено з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

У НБУ нагадали, АТ "ВТБ Банк" був включений до категорії проблемних 13 листопада. Тоді ж було встановлено строк для вжиття АТ "ВТБ Банк" плану заходів з приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

"Зважаючи на відсутність реальних дій з боку власників АТ "ВТБ Банк" для запобігання неплатоспроможності, а також відсутність вжитих та реалістичних заходів для покращення ліквідності банку, та у зв’язку з тим, що діяльність АТ "ВТБ Банк" не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам НБУ, сьогодні правлінням НБУ прийнято рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних", - йдеться в заяві НБУ.

НБУ наголошує, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 особи) отримають вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.

"Віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка вказаної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків. На сьогодні ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування", - додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку листопада АТ "ВТБ Банк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні і комісію в розмірі 10%, а в середині листопада підняв її до 25% для великих сум.

Нагадаємо, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з рішенням Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо компенсації українським компаніям за активи в окупованому Криму.

У московському офісі держаного російського банку ВТБ заявили, що хотіли б здати ліцензію дочірнього банку "ВТБ Банк" в Україні, але не можуть цього зробити через те, що спершу повинні погасити зобов'язання перед вкладниками.