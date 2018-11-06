В НБУ прокомментировали проблемы "дочки" российского банка ВТБ в Украине

Фото: ВТБ Банк (РБК-Украина)

"ВТБ Банк" ввел ограничение на снятие наличных из-за решений судов

Национальный банк Украины прокомментировал проблемы с ликвидностью в АО "ВТБ Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, снижение объема ликвидности в АО "ВТБ Банк" наблюдалось уже длительное время и "было углублено решением Апелляционного суда г. Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов финансового учреждения". Решение суда фактически лишило АО "ВТБ Банк" возможности "пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов".

В результате 5 ноября 2018 года банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных, сообщили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что ситуация с ликвидностью в АО "ВТБ Банк" никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

"На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - добавили в НБУ.

Напомним, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и Сбербанка. Решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Отметим, что в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины. Санкции применяются к Публичному акционерному обществу "Сбербанк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк".