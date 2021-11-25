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В НБУ объяснили снижение темпов восстановления экономики

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Украина, Четверг 25 ноября 2021 15:33
В НБУ объяснили снижение темпов восстановления экономики Фото: в НБУ пояснили торможение экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

В Национальном банке Украины существенное отклонение от прогноза роста ВВП объясняют более слабыми, чем ожидалось, показателями ряда базовых отраслей. На экономической активности сказался и рост себестоимости товаров и услуг из-за роста цен на энергоресурсы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Экономика не справилась с "ковидом". Или почему рост ВВП отстает от плана".

"В сентябре выпуск в сельском хозяйстве снизился на 11%, возобновился спад в промышленности (-0,7%) и замедлился рост в розничной торговле (до 6% г/г с около 10% г/г в августе)", - сказали РБК-Украина в Нацбанке.

Более низкие темпы роста ВВП там также объясняют распространением "ковида" в мире, из-за чего бизнес мог отложить расширение производства. На экономической активности сказался и рост себестоимости товаров и услуг из-за роста цен на энергоресурсы.

"Дополнительное влияние оказало усиление конкуренции на отдельных мировых товарных рынках, в частности, горно-металлургической продукции, и сужение спроса со стороны Китая, обусловленное введением административных ограничений", - указали в НБУ.

Снижение темпов роста ВВП в третьем квартале, как считают в Нацбанке, частично может быть компенсировано в четвертом. Прежде всего, за счет сбора рекордного урожая кукурузы, поздних технических культур, в частности подсолнечника. Это активизирует грузовые перевозки, оптовую торговлю и поправит ситуацию в пищевой промышленности. Дополнительное влияние окажет и активизация бюджетных расходов.

В обновленном прогнозе НБУ ожидает 3,1% роста ВВП, а в следующем году - 3,8%.

Напомним, по оценке Госстата, экономика Украины выросла в III квартале 2021 года на 2,4% на фоне падения на 3,5% в аналогичном квартале 2020 года.

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