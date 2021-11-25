У НБУ пояснили зниження темпів відновлення економіки

У Національному банку України істотне відхилення від прогнозу зростання ВВП пояснюють слабшими, ніж очікувалося, показниками ряду базових галузей. На економічній активності позначилося і зростання собівартості товарів і послуг через зростання цін на енергоресурси.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Економіка не впоралася з "ковідом". Або чому зростання ВВП відстає від плану ".

"У вересні випуск в сільському господарстві знизився на 11%, відновився спад в промисловості (-0,7%) і сповільнилося зростання в роздрібній торгівлі (до 6% р/р з близько 10% р/р в серпні)", - сказали РБК-Україна в Нацбанку.

Нижчі темпи зростання ВВП там також пояснюють поширенням "ковіда" у світі, через що бізнес міг відкласти розширення виробництва. На економічній активності позначилося і зростання собівартості товарів і послуг через зростання цін на енергоресурси.

"Додатковий вплив зробило посилення конкуренції на окремих світових товарних ринках, зокрема, гірничо-металургійної продукції, і звуження попиту з боку Китаю, обумовлене введенням адміністративних обмежень", - вказали в НБУ.

Зниження темпів зростання ВВП у третьому кварталі, як вважають у Нацбанку, частково може бути компенсовано в четвертому. Насамперед, за рахунок збору рекордного врожаю кукурудзи, пізніх технічних культур, зокрема соняшнику. Це активізує вантажні перевезення, оптову торгівлю і поправить ситуацію в харчовій промисловості. Додатковий вплив матиме і активізація бюджетних витрат.

В оновленому прогнозі НБУ очікує 3,1% зростання ВВП, а наступного року - 3,8%.