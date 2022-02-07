НБУ объяснил сокращение резервов Украины в начале 2022 года

"В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту прежде всего из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин - сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", - говорится в сообщении.

С целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это дало возможность утолить временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты, добавили в НБУ.

В целом в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн долларов, продал - 1 511,2 млн долларов. Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 млн долларов.

Кроме того, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению долга в иностранной валюте в январе составил 416,8 млн долларов. Валютные поступления в пользу правительства составили 146,9 млн долларов, в том числе 143,4 млн долларов поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.