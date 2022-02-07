ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина за январь потеряла более 1,6 млрд долларов резервов

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 февраля 2022 11:52
Украина за январь потеряла более 1,6 млрд долларов резервов Фото: международные резервы Украины упали до 29,3 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение января 2022 года сократился на 1 653,84 млн долларов (на 5,3%). На 1 февраля размер резервов составил 29 287,11 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Украина за январь потеряла более 1,6 млрд долларов резервов

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение января 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 313,5 млн долларов. Таким образом, НБУ за месяц продал из резервов максимальный объем валюты с марта 2020 года.

Отметим, в январе Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2022 года на 1,0 млрд долларов до 29,2 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение международных резервов Украины в 2022 году на 6 млрд долларов до 25 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят