Украина за январь потеряла более 1,6 млрд долларов резервов

Размер международных резервов Украины в течение января 2022 года сократился на 1 653,84 млн долларов (на 5,3%). На 1 февраля размер резервов составил 29 287,11 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение января 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 313,5 млн долларов. Таким образом, НБУ за месяц продал из резервов максимальный объем валюты с марта 2020 года.

Отметим, в январе Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2022 года на 1,0 млрд долларов до 29,2 млрд долларов.