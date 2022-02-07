НБУ пояснив скорочення резервів України на початку 2022 року

"У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин - сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - йдеться в повідомленні.

З метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк продавав валюту. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, й наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти, додали в НБУ.

Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн доларів, продав - 1 511,2 млн доларів. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 млн доларів.

Крім того, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення боргу в іноземній валюті в січні становив 416,8 млн доларів. Натомість валютні надходження на користь уряду становили 146,9 млн доларів, зокрема 143,4 млн доларів надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.