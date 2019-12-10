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НБУ пояснив відмову стримувати зміцнення гривні

Новини » Економіка     10.12.2019 - 15:30
НБУ пояснив відмову стримувати зміцнення гривні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк не збирається підтримувати експортерів за рахунок втрати довіри населення

Національний банк не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається у 2019 році, оскільки це призведе до негативних наслідків. Про це йдеться в роз'ясненні, розміщеному на сторінці НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, за режиму плаваючого курсоутворення курс має відповідати стану економіки.

"Якщо НБУ, попри реальну економічну ситуацію не даватиме гривні міцніти, а триматиме курс на рівні, наприклад, 26 чи 27 гривень за долар, що думатимуть бізнес та населення? Вони сприйматимуть, що НБУ захищає цей рівень курсу, а отже - інтереси певних зацікавлених сторін", - переконані у Нацбанку.

Відповідно це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти. "Це означає, що усі волітимуть інвестувати в іноземну валюту. Це лише штовхатиме курс гривні в бік девальвації, а цінники в магазинах - в бік зростання", - йдеться в повідомленні.

НБУ пояснив відмову стримувати зміцнення гривні

Нагадаємо, режим плаваючого курсу гривні до долара, якого додержується Національний банк України, дає низку переваг для економіки

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ.

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Теми: Курс долара
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