В НБУ подвели итоги первого месяца карантина

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Цифры пока свидетельствуют об отсутствии серьезных проблем

Первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долларов до 9,8 млрд долларов. "То есть присутствует приток гривневых средств и незначительный отток валютных", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн и еще более 30 млрд грн в кассах банков. Валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов. "Совершенно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств", - уверены в НБУ.

Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме. "Приостановлена работа отделений, в которых нет посетителей, и тех, которые находятся в недоступных зданиях. Поэтому все банковские услуги доступны", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, кредитование ожидаемо начало замедляться. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты.

Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.

Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от ситуации пострадал бизнес, который предоставляет услуги. Наименее пессимистичны - экспортеры. "Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина", - считают в НБУ

Ситуация на рынке труда напряженная. Большинство предприятий пытается сохранить сотрудников, однако за отдельными исключениями не нанимает новых сотрудников, отметили в НБУ.

Цены растут медленно, инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%. В то же время цены на отдельные товары росли быстрее, - на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода. "Причины просты - ажиотажный спрос и частичное сужение предложения через карантин. Однако в апреле они постепенно утратили определяющую роль. На протяжении последней недели цены на эти товары перестали расти", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, ажиотаж на валютном рынке быстро утих, а психологические факторы уступили экономическим. "В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить с рынка более 0,5 млрд долларов в начале апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте", - отметили в НБУ.

Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, поскольку они составляют более 25 млрд долларов, добавили в НБУ.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев, кто имел работу до введения правительственного карантина, 40% заявили, что продолжают работать в обычном режиме, 23% - работают дистанционно. Кроме того, 11% респондентов ушли в отпуск, 18% - находятся в отпуске по собственному желанию и 8% - потеряли работу.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2020 года в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 0,2 в.п. выше, чем в феврале (37,1%).