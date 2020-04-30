НБУ поновив рейтинг банків за кількістю відділень

Фото: відділення банку (прес-служба НБУ)

Відділення скорочують в основному два найбільших банки

Станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з початком року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.

Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2271) і "ПриватБанку" (1891). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (479) і "УкрСиббанк" (283). Замикає п'ятірку державний "Укргазбанк" (257).

Зазначимо, за даними НБУ в середині квітня в умовах карантину продовжували працювати в штатному режимі близько 70-75% відділень банків і понад 95% банкоматів. При цьому припинена робота відділень, в яких немає відвідувачів, і тих, які знаходяться в недоступних будівлях.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.