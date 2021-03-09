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НБУ оновив перелік соціально важливих платіжних систем

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 17:25
НБУ оновив перелік соціально важливих платіжних систем Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні. До них НБУ установлює посилені вимоги.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, на сьогоднішній день єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих платіжних систем в Україні, не зазнав змін порівняно з 2019 та 2018 роками.

Статус соціально важливих платіжних систем підтвердили п’ять платіжних систем:

  • MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
  • Visa, Visa International Service Association, США;
  • NovaPay, ТОВ "НоваПей";
  • Western Union, Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франція;
  • "Поштовий переказ", АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.

Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

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