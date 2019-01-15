НБУ обновил перечень банков-участников валютной интервенции

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В списке заменили один банк

Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно лучшего курса в I квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

Рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям:

объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%),

объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%),

объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%)

Согласно критериям, в I квартале 2019 года в перечень банков добавлен ПАО "Банк Инвестиций и Сбережений" и исключен АО "Банк Кредит Днепр".

Таким образом, в январе-марте 2019 года участвовать в таких интервенциях смогут следующие финансовые учреждения:

АО "Альфа-Банк"

АО "Альянс Банк"

ПАО "Банк Инвестиций и Сбережений"

ПАО "КБ "Глобус"

ПАО "ИНГ Банк Украина"

АКБ "Индустриалбанк"

ПАО "Креди Агриколь Банк"

АО "ОТП Банк"

АО "Ощадбанк"

Акционерный банк "Пивденный"

АО КБ "Приватбанк"

ПАО "ПУМБ"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "Сбербанк"

АО "Ситибанк"

АО "ТАСкомбанк"

АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "УкрСиббанк"

ПАО "Укрсоцбанк"

Напомним, интервенции в форме запроса относительно лучшего курса были введены согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы и проводятся с начала 2017 года.

Отметим, в 2018 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 млрд долларов, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса - 699 млн долларов. За этот период НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1,8 млрд долларов, в том числе через интервенции по форме запроса в отношении лучшего курса - 333 млрд долларов.