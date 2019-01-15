НБУ оновив перелік банків-учасників валютної інтервенції

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У списку замінили один банк

Національний банк України затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу у I кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Згідно з критеріями відбору банків, у такій формі валютної інтервенції можуть брати участь 20 установ, які за підсумками попереднього кварталу мали найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку.

Рейтинг розраховується на основі місця банку в кожному з трьох складових рейтингів, побудованих за трьома критеріями:

обсяг операцій банку з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб’єктами ринку та Національним банком (питома вага місця в цьому рейтингу в обрахунку загального рейтингу становить 50%),

обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти (питома вага місця в цьому рейтингу - 30%),

обсяг активів банку (питома вага місця в цьому рейтингу - 20%).

Відповідно до критеріїв, у I кварталі 2019 року до переліку банків було додано ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" і виключено АТ "Банк Кредит Дніпро".

Таким чином, у січні-березні 2019 року брати участь у таких інтервенціях зможуть наступні фінансові установи:

АТ "Альфа-Банк"

АТ "Банк Альянс"

ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень"

ПАТ "КБ "Глобус"

ПАT "ІНГ Банк Україна"

АКБ "Індустріалбанк"

ПАТ "Креді Агріколь Банк"

АТ "ОТП Банк"

АТ "Ощадбанк"

Акціонерний банк "Південний"

АТ КБ "Приватбанк"

ПАT "ПУМБ"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "Сбербанк"

АТ "Сітібанк"

АТ "ТАСкомбанк"

АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "УкрСиббанк"

ПАТ "Укрсоцбанк"

Нагадаємо, інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу були запроваджені відповідно до Стратегії валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року.

Відзначимо, у 2018 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку майже 3,2 млрд доларів, у тому числі через інтервенції за формою запиту щодо найкращого курсу - 699 млн доларів. За цей період НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1,8 млрд доларів, у тому числі через інтервенції за формою запиту щодо найкращого курсу - 333 млрд доларів.