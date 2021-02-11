UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НБУ обнародовал рейтинг прибыльности банков за 2020 год

Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за 2020 год получили 41,296 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Популярные новости
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021
Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка 08 февраля 2021
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
Пенсионный возраст для части украинцев повышается с 1 апреля: кого это коснется 10 февраля 2021
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров 05 февраля 2021
Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу 04 февраля 2021
Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов 03 февраля 2021
НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода" 08 февраля 2021

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

По данным НБУ, 65 из 73 банков получили прибыль на сумму 47,719 млрд гривен, а 8 банков показали убытки на 6,423 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк -5,594 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд грн. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн).

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк Украинырейтингбанки
Читайте также
Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть
Названа доля банковских вкладов, которые подпадают под гарантии
Прогноз погоды