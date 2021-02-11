НБУ оприлюднив рейтинг прибутковості банків за 2020 рік

Платоспроможні банки України за 2020 рік отримали 41,296 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк - 2,832 млрд гривень.
Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.
За даними НБУ, 65 73 банків отримали прибуток на суму 47,719 млрд гривень, а 8 банків показали збитки на 6,423 млрд гривень.
Рекордний збиток зафіксував державний Укрексімбанк -5,594 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склала 41,296 млрд грн. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд грн).
Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".