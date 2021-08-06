НБУ обнародовал рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали за полгода

Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2021 года получили 30,077 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 11,612 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 2,334 млрд гривен, на третьем российский государственный Сбербанк - 2,099 млрд гривен, на третьем гривен. Далее идут частный ПУМБ - 1,985 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 1,650 млрд гривен.

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 30,294 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 217 млн гривен.