НБУ оприлюднив рейтинг банків за прибутковістю: скільки заробили за півроку

Платоспроможні банки України за січень-червень 2021 року отримали 30,077 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 11,612 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 2,334 млрд гривень, на третьому російський державний Сбербанк - 2,099 млрд гривень . Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,985 млрд гривень і банк іноземним капіталом Універсал Банк-1,650 млрд гривень.
За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 30,294 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 217 млн гривень.
Нагадаємо прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-червні 2021 року склала 30,077 млрд гривень. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (23 790 млрд гривень).
Відзначити, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолював Державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому-державний Ощадбанк-2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.