НБУ оприлюднив рейтинг банків за прибутковістю: скільки заробили за півроку

Платоспроможні банки України за січень-червень 2021 року отримали 30,077 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 11,612 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 2,334 млрд гривень, на третьому російський державний Сбербанк - 2,099 млрд гривень . Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,985 млрд гривень і банк іноземним капіталом Універсал Банк-1,650 млрд гривень.

За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 30,294 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 217 млн гривень.