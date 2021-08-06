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НБУ обнародовал рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали за полгода

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Пятница 06 августа 2021 12:08
НБУ обнародовал рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали за полгода Фото: рейтинг прибыльности банков за январь-июнь 2021 года возглавляет ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2021 года получили 30,077 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 11,612 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 2,334 млрд гривен, на третьем российский государственный Сбербанк - 2,099 млрд гривен, на третьем гривен. Далее идут частный ПУМБ - 1,985 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 1,650 млрд гривен.

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 30,294 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 217 млн гривен.

НБУ обнародовал рейтинг банков по прибыльности: сколько заработали за полгода

Напомним прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июне 2021 года составила 30,077 млрд гривен. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (23 790 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

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