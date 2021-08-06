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НБУ оприлюднив рейтинг банків за прибутковістю: скільки заробили за півроку

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П'ятниця 06 серпня 2021 12:08
НБУ оприлюднив рейтинг банків за прибутковістю: скільки заробили за півроку Фото: рейтинг прибутковості банків за січень-червень 2021 року очолює ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-червень 2021 року отримали 30,077 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 11,612 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 2,334 млрд гривень, на третьому російський державний Сбербанк - 2,099 млрд гривень . Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,985 млрд гривень і банк іноземним капіталом Універсал Банк-1,650 млрд гривень.

За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 30,294 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 217 млн гривень.

НБУ оприлюднив рейтинг банків за прибутковістю: скільки заробили за півроку

Нагадаємо прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-червні 2021 року склала 30,077 млрд гривень. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (23 790 млрд гривень).

Відзначити, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолював Державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому-державний Ощадбанк-2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.

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