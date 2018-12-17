В НБУ ожидают рекордную прибыль банков по итогам года

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

После четырех лет убыточной работы банковская система вышла на прибыльную работу

По итогам 2019 года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль, который может стать рекордной более чем за десять лет. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова на презентации "Отчета о финансовой стабильности", передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Рожкова, 2019 год был "действительно неплохим годом для банковской системы, банки работали над повышением своей эффективности, реструктуризацией портфелей, балансов, капитализацией, и результаты этой работы уже сегодня заметны".

Как отмечается в "Отчете о финансовой стабильности", после четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль - 14,8 млрд грн по результатам десяти месяцев текущего года.

"До конца года эта тенденция сохранится и, таким образом, по результатам 2018 года банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса. Главные драйверы этого роста операционных доходов и снижение отчислений в резервы", - говорится в отчете.

В НБУ считают, что в течение 2019 года банковский сектор остается прибыльным, "хотя будет существовать давление на процентную маржу: в условиях общего роста процентных ставок в экономике и конкуренции за депозиты стоимость фондирования банков вырастет".

"Главным же риском для прибыльности сектора на сегодня является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, за 11 месяцев 2018 года банковская система получила около 15 млрд грн прибыли.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.