НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

На першому місці - Ощадбанк, на другому - ПриватБанк

Станом на 1 січня 2019 року в Україні нараховувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної звітності Національного банку.

Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

На першому місці за кількістю відділень - держаний "Ощадбанк", який за рік скоротив 575 відділень, але залишив 2630.

На другому місці - також державний "ПриватБанк", який скоротив 222 відділення до 2021.

На третьому місці - "Райффайзен Банк Аваль", який не змінив кількість відділень - 503.

Перші 20 банків за кількістю діючих структурних підрозділів станом на 1 січня 2019 року

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що за підсумками 2019 року банківська система України вперше за останні роки отримає прибуток, який може стати рекордним більш ніж за десять років.

Нагадаємо, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховувалося 78 банків-учасників, у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках.