НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень

На першому місці - Ощадбанк, на другому - ПриватБанк
Станом на 1 січня 2019 року в Україні нараховувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної звітності Національного банку.
Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.
На першому місці за кількістю відділень - держаний "Ощадбанк", який за рік скоротив 575 відділень, але залишив 2630.
На другому місці - також державний "ПриватБанк", який скоротив 222 відділення до 2021.
На третьому місці - "Райффайзен Банк Аваль", який не змінив кількість відділень - 503.
Перші 20 банків за кількістю діючих структурних підрозділів станом на 1 січня 2019 року
Дані: НБУ
Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що за підсумками 2019 року банківська система України вперше за останні роки отримає прибуток, який може стати рекордним більш ніж за десять років.
Нагадаємо, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховувалося 78 банків-учасників, у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках.