Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является говдовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, новая Программа действий определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, восстановление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка

Ключевые приоритеты Национального банка в 2020 году следующие:

Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.

Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.

Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений относительно развития вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).

Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.

Внедрение закона о "сплите", разработка модели регулирования рынка небанковский финансовых учреждений по сегментам.

Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.

Открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности, поскольку Национальный банк в прошлом году получил соответствующие полномочия.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФУ), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября 2019 года Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.