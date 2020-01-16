Центробанк преследует семь стратегических целей
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является говдовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, новая Программа действий определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, восстановление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка
Ключевые приоритеты Национального банка в 2020 году следующие:
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФУ), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.
Как сообщало РБК-Украина, 3 октября 2019 года Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.