Центробанк переслідує сім стратегічних цілей
Національний банк України (НБУ) оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку, ухваленої у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомлені, нова Програма дій визначає пріоритетні кроки для досягнення кожної з семи стратегічних цілей НБУ: забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розбудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного центрального банку.
Ключові пріоритети Національного банку у 2020 році наступні:
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКРРФП), Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня 2019 року Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності.