Національний банк України (НБУ) оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку, ухваленої у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомлені, нова Програма дій визначає пріоритетні кроки для досягнення кожної з семи стратегічних цілей НБУ: забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розбудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного центрального банку.

Ключові пріоритети Національного банку у 2020 році наступні:

Покращення взаємодії з урядом у межах виконання меморандуму.

Сприяння ефективному функціонуванню державних банків, зокрема, через оновлення стратегій державних банків з урахуванням пропозицій НБУ.

Запровадження законодавчих змін для спрощення кредитування. Сприяння ухваленню та впровадженню законодавчих змін щодо розвитку вторинного ринку непрацюючих кредитів (NPL).

Забезпечення прийому банками землі в якості застави без обмежень відповідно до законодавства про обіг сільськогосподарських земель.

Упровадження закону про "спліт", розроблення моделі регулювання ринку небанківський фінансових установ за сегментами.

Упровадження принципів Плану протидії розмивання бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування (план дій BEPS), сприяння ухваленню пакета законопроектів про протидію розмиванню податкової бази. Після їх ухвалення та запровадження стане можливою повна валютна лібералізація в Україні.

Відкриття міжнародному депозитарію Euroclear рахунку в депозитарії Національного банку. Це полегшить доступ іноземних інвесторів до державних цінних паперів у гривні.

Реалізація програми заходів із підвищення фінансової грамотності, адже Національний банк в минулому році отримав відповідні повноваження.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКРРФП), Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня 2019 року Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності.