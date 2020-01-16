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НБУ обнародовал Программу действий на 2020 год

Новости » Экономика     16.01.2020 - 11:42
НБУ обнародовал Программу действий на 2020 год
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк преследует семь стратегических целей

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является говдовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, новая Программа действий определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, восстановление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка

Ключевые приоритеты Национального банка в 2020 году следующие:

  • Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.
  • Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.
  • Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений относительно развития вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).
  • Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.
  • Внедрение закона о "сплите", разработка модели регулирования рынка небанковский финансовых учреждений по сегментам.
  • Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.
  • Открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.
  • Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности, поскольку Национальный банк в прошлом году получил соответствующие полномочия.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФУ), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября 2019 года Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

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